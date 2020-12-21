شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021 تسير بسرعة جنونية

نشرت قناة Automann-TV الشهيرة الخاصة بالسيارات مقطع فيديو جديدا للسيارة جولف R موديل 2021 ، بعد أن سمحت الشركة للصحفيين بفحص السيارة من الداخل والخارج والخضوع لتجارب الأداء.





ظهر سائق السيارة جولف R موديل 2021 ، خلال مقطع الفيديو وهو يحاول الوصول إلى أقصى سرعة للسيارة على الطريق لإظهار أدائها القوى، التي أعلنت عنه الشركة .





خضعت السيارة Mk8 جولف R موديل 2021 ، إلى هذا الاختبار على طريق أوتوبان الألماني بنجاح وتحقيق نتائج مذهلة .





وتقول شركة فولكس فاجن إن السيارة جولف R الجديدة تمتلك سُرعة محدودة إلكترونيًا عند 250 كلم/سا، ويُمكن زيادتها إلى 270 كلم/سا مع حزمة R-Performance، والتي تُضيف أوضاع القيادة دريفت وسبيشيال، وجناح خلفي عالي الأداء، و جنوط مقاس 19 بوصة.





وتستمد السيارة جولف R الهاتشباك عالية الأداء قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر، مع نظام دفع على جميع العجلات، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويولد قوة 320 حصان و420 نيوتن. متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.7 ثانية.





وكانت قد أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر السيارة يبدأ من 52,525 دولار اى ما يعادل 830 الف جنيه مصرى ، وهي أسرع هاتشباك في تشكيلة فولكس فاجن.



