تعليم النواب : خطة جديدة للامتحانات في حالة ارتفاع الإصابات بكورونا

أيد النائب عبدالرحمن برعي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن انتظام سير الفصل الدراسي حتي يتم تحديد موعد للامتحانات، لافتا إلي أنها ملائمة وغير تعسفية لكل من الطلاب وأولياء الأمور ولا سيما ميزة رفع الغياب في ظل انتشار جائحة كورونا.









أضاف "برعي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه لا توجد نية علي الإطلاق بالعودة لآلية عمل الأبحاث التي تم اعتماد نتيجتها بالفشل وافتقادها إلي العدالة بسبب سوء الاستخدام، معقبا " أغلبية الطلاب كانوا بيشتروا الأبحاث من المكتبات أو أولياء الأمور يقوموا بالحل ودي مش طريقة تقييم تناسبهم"، كما أن الوزارة أقرتها وفقا لظرف عرضي وليست قابلة للتعميم.









كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الوضع الصحي لايزال في مرحلة الأمان، وفي حالة زيادة معدلات الإصابة مجددا ستقوم الوزارة بإعلان خطة تنظيمية جديدة لعملية الامتحانات، ولكن حتي الآن يتم سريان هذه القرارات لحين صدور إشعار أخر.









وتابع النائب، أنه تم توفير مختلف سبل الدراسة والوصول إلي المواد العلمية من جانب المنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية التي دشنتها الوزارة بما يهدف إلي تذليل الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمامهم ، مشددا علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي باعتبارها العامل الأساسي لتجنب الإصابة بالفيروس .









كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نظام التقييم والدراسة فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، وجاءت كالتالي:









١- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك) مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.





٢- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0

- اتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبون في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.









٣- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.

منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.









٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

* منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري،

* منصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

*منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg





- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا

- الامتحانات على مستوى المديرية









٥- طلاب المرحلة الثانوية:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل:

* القناة التعليمية مدرستنا ٢

* منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري

* منصة ادمودو ومنصة البث المباشر

* منصة حصص مصر

* منصة نظام إدارة التعلم: https://lms.ekb.eg/

* منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.



