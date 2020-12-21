ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للقاء سونديب.. تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي في النيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم

أدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.


وخاض الثلاثي جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الإثنين في النيجر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر بعد غدٍ الأربعاء.

 

وضمت قائمة الأهلى التى سافرت إلى النيجر كل من :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

 

ويغيب عن الفريق كل من : بيتسو موسيمانى المدير الفنى و محمد مجدى أفشة وعمرو السولية و رامى ربيعه للإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

الأهلي يصطحب الشيف الدالي في رحلة النيجر

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى النيجر

موعد عودة مروان محسن ووليد سليمان لتدريبات الأهلي

سفير مصر بالنيجر يستقبل بعثة الأهلي في المطار

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

انتقل من الأم.. شاهد أول توأم حديث الولادة مصاب بـ كورونا | صور

إنهاء كورونا للأبد.. بوتين يوافق على التعاون مع أسترازينيكا لإنتاج أقوى لقاح

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

بسبب السلالة الجديد من كورونا.. نقل البرلمان تطالب بمنع ركوب هؤلاء المترو

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقل من الأم.. شاهد أول توأم حديث الولادة مصاب بـ كورونا | صور

وزير الرياضة يتألق في مباراة استعراضية على هامش افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية| شاهد

طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت