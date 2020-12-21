استعدادا للقاء سونديب.. تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي في النيجر

أدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.





وخاض الثلاثي جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الإثنين في النيجر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر بعد غدٍ الأربعاء.

وضمت قائمة الأهلى التى سافرت إلى النيجر كل من :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

ويغيب عن الفريق كل من : بيتسو موسيمانى المدير الفنى و محمد مجدى أفشة وعمرو السولية و رامى ربيعه للإصابة بفيروس كورونا