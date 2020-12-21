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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يحذر العالم من سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعمل على تتبع سلالة كورونا الجديدة.

وبشأن إغلاق البلاد الحدود وتعليق الرحلات مع بريطانيا، قال جونسون:"نتفهم قلق جيراننا بشأن السلالة الجديدة من كورونا، ونحن نعمل على وقف انتشارها". وأكد أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بسرعة شديدة من أمة إلى أخرى.

وأضاف:"نجحنا في إعطاء لقاح فايزر ضد كورونا لنصف مليون بريطاني حتى الآن".

وتابع:"كنا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا".

وواصل:"قدمنا كافة المعلومات اللازمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الجديدة لكورونا. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة التلاميذ إلى المدارس في شهر يناير لكننا سنمتثل لرأي المختصين".

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