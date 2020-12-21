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رياضة

طائرة رجال سموحة تفوز على طنطا فى الدوري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:55 م
لقاء سموحة وطنطا
لقاء سموحة وطنطا
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحة فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره فريق طنطا بنتيجة 3 / صفر، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب طنطا، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين. 

يضم فريق سموحة اللاعبين : 
أدهم أسامة ، اشرف ابو الحسن ، محمد ابورية ، احمد العشرى ،  محمود رضا ، احمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.

يقود  الجهاز الفنى :
الكابتن طارق الزفتاوي مدير فنى،  الكابتن مصطفي القاضى مدرب عام، الكابتن أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى ، الكابتن رجب عبد النبي مدير ادارى ، ابراهيم جمعة اخصائي تأهيل ، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق ، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي ، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.
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