قبل وقوع الكارثة.. نائب يطالب بوقف رحلات الطيران إلى بريطانيا

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بضرورة تعليق الرحلات مع بريطانيا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول قامت بتعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا.









وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صحة المواطن ودرجة السلامة الصحية للبلاد لها الأولوية من عمل أي قطاعات أخرى، ومنها قطاع الطيران، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضاعفة لمواجهة انتشار الفيروس.









وقال عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تثير كثيرا من المخاوف بشأن الوضع الصحي في المستقبل، لاسيما وأن اللقاح الذي تم اكتشافه مؤخرًا ضد كورونا، ليس هناك دراية عما إذا كان يمكن استخدامه ضد السلالة الجديدة أم لا، كما أنه لم تثبت فعاليته أيضا ضد فيروس كورونا قبل تحوره.









وتابع نائب البرلمان أن فيروس كورونا متحور، ولذلك يجب أن يتم إصدار قرارات سريعة تتماشى مع الطبيعة التي يكون عليها، على أن تكون تلك القرارات استباقية، ولا ننتظر أن تحدث كارثة أخرى.









كانت حكومة دولة السودان، أعلنت، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر ، ويوم السبت، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد ، بما في ذلك لندن ، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات COVID-19 الجديدة نتجت عن سلالة من فيروس كورونا المتحور الذي يمكن أن ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع.









وقامت إيطاليا، حيث تم اكتشاف السلالة المتحولة بالفعل في أحد العائدين من المملكة المتحدة ، بتعليق جميع الوافدين من مطارات المملكة المتحدة وحظرت دخول الأشخاص الذين لديهم سجل سفر في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.







