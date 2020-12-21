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رياضة

قطار المصري يدهس أسوان بـ ثلاثية نظيفة في الدوري ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:24 م
علي ماهر
علي ماهر
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من حصد ثلاثة نقاط بعد تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أسوان، في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الأول عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة 5 بعد التعادل في أول مواجهتين والفوز على أسوان ليحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 6 محتلًا بها المركز الثالث.

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.

وضم تشكيل المصري كلا من:

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

الدفاع  : فريد شوقي، سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسى.

خط الوسط كل من : ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان.

الهجوم : أحمد جمعة.

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.

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