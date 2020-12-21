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رياضة

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة لبناته، عبر خاصية "استوري" من خلال موقع التواصل الاجتماعى  إنستجرام.


ظهرت في الصورة ابنته الكبرى مكة وهي تقوم بمساعدة شقيقتها الصغرى كيان أثناء شربها، وحرص صلاح في الصورة على إظهار مدى حبة لـ لعبة الشطرنج .

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وترددت أنباء عن رحيل محمد صلاح جناح نادي ليفربول عن الفريق الإنجليزي، والانتقال لـ ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.


ويأتي ذلك بعد ترحيبه باللعب للفريقين واصفًا إياهما بأكبر الفرق، إضافة إلى إبدائه حزنه من المعاملة التي يلقاها في ليفربول.


حوار محمد صلاح مع صحيفة " أس" الإسبانية أثار جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي الإنجليزي، وركزت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية على ما يقوم به الفرعون المصري بعد تصريحاته النارية.


ونشرت الصحيفة صورًا لـ محمد صلاح أثناء اصطحابه ابنته مكة لتناول طعام الإفطار اليوم الاثنين، في مقاطعة تشيشر على حدود مدينة ليفربول.


وأشارت الصحيفة الى أن محمد صلاح تجاهل ما سببه من جدل في ليفربول، وقام باصطحاب ابنته لتناول طعام الإفطار اليوم.
بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد
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