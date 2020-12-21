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توك شو

متخصص في الأمراض الصدرية: السل أخطر من كورونا.. والجائحة مازالت مستمرة .. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال أنطوان أشقر المتخصص في الأمراض الصدرية، إن عدم السفر شيء آمن وضروري حتى لا يتعرض الناس للعدوى، خاصة في ظل عدد الإصابات الكبير جدا، ويقال إن عدد الإصابات حاليا أكبر من الموجة الأولى، فلا نعلم إذا كان هذا الفيروس يتحور فى دول خارج أوروبا، والعدوى تنتقل بنفس الطريقة أم زادت وعلينا الحماية منها بالحجر والإجراءات والكمامة.

وأضاف أشقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع علي قناة القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، أن هذه الجائحة مازالت مستمرة، حتى اللقاح بدأ فى أوروبا هذا الشهر، لكن علينا أن نطعم أكثر من 80 % من شعوب العالم، ولهذا الجائحة مستمرة دون أى علاج، ونأمل أن يكون اللقاح الذي بدأناه حاميا من الكورونا، وعلينا أن نتذكر أن الأنفلونزا الإسبانية، حصدت 20 مليون نسمة، والسل يحصد أكثر من الكورونا، ورغم وجود لقاح وعلاج له، مازال موجودا، وأيضا الأنفلونزا معنا، ونتعايش معها.

وأوضح اشقر: حاليا ممنوع التجول والاحتفالات في أوروبا، ويبدأ الحظر الليلي فى 8 مساء، وحتى 6 صباحا، لكن فى منتصف الخميس، مسموح التنقل بين المدن الفرنسية فقط، وفرنسا ألغت الاحتفالات بمناسبة السنة الميلادية.

وتابع أشقر: نحن لا نعلم كل شيء عن لقاح كورونا، ولكن اللقاح هو الحاجز الوحيد الذي يمكن أن يحمينا من كورونا.
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