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أخبار العالم

التشيك تطرح برنامجا للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:37 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
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قال رئيس الوزراء التشيكي، يوم الاثنين، إن الحكومة التشيكية ستطرح برنامج التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في فبراير، على الرغم من أنه سيتم حقن مرضى دور الرعاية والمواطنين المسنين في المستشفيات في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالحصول على ترخيص لقاح فايزر وبيونتك في دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم، مما يمهد الطريق للتطعيمات الجماعية.

وقال أندريه بابيتش رئيس الوكالة "نحن ننتظر اللقاح المعتمد ... للوصول إلى جمهورية التشيك أواخر يوم 26 ديسمبر" مضيفا "نتحدث عن 9750 جرعة، ونأمل في استيراد 19500 جرعة أخرى بحلول نهاية الشهر الجاري".


وسيكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمواطنين الأصغر سنًا الذين يعانون من حالات طبية أساسية في الطابور للحصول على حقنة عندما يبدأ التطعيم الشامل.

وقال بابيتش إن حكومته لديها عقد بقيمة 4 ملايين جرعة وأنها تتفاوض بشأن إمدادات إضافية. 

وقال وزير الصحة جان بلاتني إن الخطة تهدف إلى تحصين 1.1 مليون شخص في الفترة من يناير إلى مارس. 

ويبلغ عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا 10.7 مليون نسمة.

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