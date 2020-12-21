قال ماما وعطشان بس.. تفاصيل إنقاذ طفل من سيدة استخدمته في التسول ..فيديو

علق محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، على إنقاذ طفل من يد سيدة كانت تستغله في التسول به في شارع الهرم، قائلًا إن الطفل يبلغ من العمر عامين أو 3 أعوام، وفقد النطق من الرعب.





وأضاف محمود وحيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم عرض الطفل على أطباء الذين أكدوا أنه لا يعاني من أي مشكلة عضوية ولكن لديه صدمة من الرعب، والنيابة أمرت بإيداعه في المؤسسة، وكانت هناك سيدة تدعي بأنها أم الطفل".





وتابع محمود وحيد "الطفل شكله ابن ناس اول لما جلنا قال لنا كلمتين وهما «ماما وعطشان»، والطفل في صدمة كبيرة إلى الآن".





وأكمل محمود وحيد "أي مواطن يري طفل مع أي متسولة لا يساعدها على الإطلاق من أجل القضاء على ظاهرة التسول بالأطفال".





ونوه محمود وحيد "بضرورة إصدار تشريع بعقوبة غليطة على المتسولين من أجل القضاء على الظاهرة واستخدام الأطفال في التسول ويتم تغليظ العقوبات كي تصل للإعدام".



