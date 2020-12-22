مطعم الروبوتات المعلّقة.. تجربة جديدة في مطاعم الصين.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، تجربة مطعم الروبوتات المعلقة في مطاعم الصين.





ووفقا للتقرير، هناك نظام روبوتي فريد اعتمده مطعم بمدينة شينزين الصينية تقدم فيه الوجبات للزبائن بواسطة روبوتات معلقة بالسقف، حيث أن كل روبوت مزود بصندوق يجمل الطعام من المطبخ إلى الطاولات.





وتتحرك الروبوتات على سكك بمسارات محددة بنظام حاسوبي، فيما تتولى روبوتات تقليدية مهمّة أخذ طلبات الزبائن.





وقال مدير الشركة المشغلة للمطعم، إن أكبر فرق بين مطعمه والمطاعم التقليدية هو استخدامه للعديد من الروبوتات لتقديم الطعام من خلال النظام القائم على توصيل الطعام من السقف وأخذ الطلبات على الأرض.





كما أنه يمكن توصيل الطعام إلى كل طاولة بسهولة، والمطاعم المجهزة بالروبوتات أصبحت شائعة في الصين مؤخرًا، لما توفره من تقليل الاتصال بين البشر وسط جائحة كورونا، بالإضافة إلى صعوبات التوظيف وارتفاع أجور العمالة.





ولفت أن سوق الأطعمة والمشروبات في الصين تعتبر ضخمة، وفى الوقت نفسه تكاليف العمالة في ازدياد هناك، كما ان التوظيف يزداد صعوبة.