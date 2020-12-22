سفير مصر في مابوتو: اتفاق النقل البحري مع موزمبيق يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين

أكد السفير حاتم الألفي، سفير مصر في مابوتو، استمرار مصر في دعم الجانب الموزمبيقي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشددا على أهمية سرعة الانتهاء من مشروع اتفاق النقل البحري بين مصر وموزمبيق لما سيوفره من فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتيّن.





جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير النقل والاتصالات الموزمبيقي جانفار عبد الله Janfar Abdulai، حيث أشار خلال اللقاء، إلى التوجه المصري نحو إعطاء الأولوية للاستثمار في دول القارة الأفريقية ومن بينها موزمبيق خاصة في قطاع البنية الأساسية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من جانب رجال الأعمال المصريين لدخول السوق الموزمبيقية بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلوها بزيارات عمل إلى مابوتو.





وقال بيان على صفحة وزارة الخارجية إنه وفي إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية طلب السفير الألفي عرضًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق في مجالي النقل والاتصالات خلال الفترة القادمة في ضوء ما تضمنته خطط التنمية المحلية.



