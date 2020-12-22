ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر في مابوتو: اتفاق النقل البحري مع موزمبيق يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
سفير مصر في موزمبيق
سفير مصر في موزمبيق حاتم الألفي
Advertisements
محمد وديع
أكد السفير حاتم الألفي، سفير مصر في مابوتو، استمرار مصر في دعم الجانب الموزمبيقي من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشددا على أهمية سرعة الانتهاء من مشروع اتفاق النقل البحري بين مصر وموزمبيق لما سيوفره من فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتيّن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير النقل والاتصالات الموزمبيقي جانفار عبد الله Janfar Abdulai، حيث أشار خلال اللقاء، إلى التوجه المصري نحو إعطاء الأولوية للاستثمار في دول القارة الأفريقية ومن بينها موزمبيق خاصة في قطاع البنية الأساسية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من جانب رجال الأعمال المصريين لدخول السوق الموزمبيقية بما في ذلك شركات كبرى قام ممثلوها بزيارات عمل إلى مابوتو. 

وقال بيان على صفحة وزارة الخارجية إنه وفي إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية طلب السفير الألفي عرضًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق في مجالي النقل والاتصالات خلال الفترة القادمة في ضوء ما تضمنته خطط التنمية المحلية.

من جانبه، رحب وزير النقل والاتصالات الموزمبيقي بالاستثمارات المصرية في بلاده، مشيرًا إلى استعداد حكومته لتوفير ما يلزم من معلومات ودعم في هذا الإطار، وأوضح أن الخطة الخمسية للحكومة تتضمن إنشاء وإعادة تأهيل عدد من الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية وتطوير قطاع الاتصالات. كما أعرب عن امتنان وتقدير بلاده للدعم الذي تلقاه من مصر خاصة في مجال تأهيل الكوادر، وعن تطلعه لاستمرار هذا الدعم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يُناقش مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر ودول القارة الأفريقية.. وبرنامج زمنيّ للتنفيذ

شاهد.. إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء

برلمانات شمال أفريقيا: ربط مصر بالقارة السمراء يشجع الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى

سفير فيتنام: 491 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2019

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

يحدث في السعودية.. تعيينات جديدة وتغييرات واسعة بالقطاع الاقتصادي

في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس