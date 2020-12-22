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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22-12-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:00 م
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 22-12-2020


سجل الدولار الامريكي للشراء 15.62 جنيه  والبيع 15.72 جنيه

‏سجل اليورو للشراء 19.0689 جنيه  والبيع 19.257 جنيه


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سجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9011 جنيه  والبيع 21.1733 جنيه

‏سجل الدولار‏ ‏الكندى‏  للشراء 12.1198 جنيه  والبيع 12.2401

‏سجل الكرون‏ ا‏لدانمركى‏ للشراء 2.5633 جنيه والبيع 2.5886 جنيه

سجل الكرون النرويجي للشراء 1.7969 جنيه والبيع 1.823 جنيه

سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8849 جنيه والبيع 1.9068 جنيه

‏سجل الفرنك‏ ا‏لسويسرى ‏للشراء 17.598 جنيه  والبيع 17.7587 جنيه

‏سجل الين‏ ا‏ليابانى‏ للشراء 15.0962 جنيه والبيع 15.2193 جنيه

‏سجل الدولار‏ الأسترالى‏ للشراء 11.7869 جنيه والبيع 11.9315 جنيه
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