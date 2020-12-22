أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22-12-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 22-12-2020
سجل الدولار الامريكي للشراء 15.62 جنيه والبيع 15.72 جنيه
سجل اليورو للشراء 19.0689 جنيه والبيع 19.257 جنيه
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سجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.9011 جنيه والبيع 21.1733 جنيه
سجل الدولار الكندى للشراء 12.1198 جنيه والبيع 12.2401
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.5633 جنيه والبيع 2.5886 جنيه
سجل الكرون النرويجي للشراء 1.7969 جنيه والبيع 1.823 جنيه
سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8849 جنيه والبيع 1.9068 جنيه
سجل الفرنك السويسرى للشراء 17.598 جنيه والبيع 17.7587 جنيه
سجل الين اليابانى للشراء 15.0962 جنيه والبيع 15.2193 جنيه
سجل الدولار الأسترالى للشراء 11.7869 جنيه والبيع 11.9315 جنيه