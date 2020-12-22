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عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تلقى شكوى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" من أحد الأشخاص مضمونها أنه سيكون هناك مهرجان يغني فيه والد صاحب فيديوهات "محمد وبسنت" والذي يعمل كمطرب شعبي مع ابنه محمد، مشيرا إلى أن اسم أغنية المهرجان غير مهذبة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الخط  تتبع الصفحات الخاصة بالمطرب الشعبي ليجد فيديوهات عن واقعة وجود علاقة بين الطفل محمد والطفلة بسنت وولد آخر يدعى ياسين، مشيرا إلى أن الأب مستمر في نشر الفيديوهات بصفة مستمرة، والولد يستخدم ألفاظ لا تليق بسنه.

وأكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الفيديوهات فيها انتهاك لحقوق وبراءة الأطفال وإساءة لكرامة وحقوق الطفل، لافتا إلى أن الواقعة تمثل جريمة استغلال تجاري للطفل، وعقوبتها تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.
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