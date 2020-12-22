محافظ الجيزة يتابع خطة الرصف في الأحياء والمراكز

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.





وقال راشد إنه جار تنفيذ أعمال تطوير العديد من المحاور لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مضيفا أنه تم البدء في وضع الطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس شبرامنت بطول 970 مترا تقريبا بنطاق مركز ابو النمرس كما تم استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550م والذى يربط بين طريق مدرسة القصر الابتدائية وحتى مسجد السلام بالإضافة الى رصف طريق بئر نصر بطول 600م والانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسي بطول 500م وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية.





لافتًا إلى أنه تم البدء في أعمال رصف شارع الفرن الآلى بدهشور بمركز ومدينة البدرشين استجابة لمطالب المواطنين لما له من أهمية مرورية، مشيرًا إلى أنه تمت أعمال استكمال الطبقة الرابطة بطريق البر الشرقي لجسر ترعة المريوطية بدءًا من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم بطول 3 كم وعرض 20 م.





وأكد أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بشارع سعد زغلول ابتداء من شارع العمدة بمدينة الحوامدية وهو محور مروري يشهد اعمال تطوير بالكامل إضافة إلى أنه تم تركيب الإنترلوك بشوارع النادي وأبو بكر الصديق وجمال عبد الناصر بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم.





وأضاف المحافظ أن حى العمرانية يشهد طفرة فى أعمال الرصف لوجود العديد من المحاور الرابطة والمتفرعة من شارع الأهرام والذى سوف يشهد أعمال الخط الرابع لمترو الانفاق، حيث تم الانتهاء من الرصف بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع فيصل إلى جانب شارع الجمال المتفرع من شارع بسام الشريف والانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع نشأت المتفرع من شارع الهرم وحتي شارع النادي الرياضي بالإضافه الى البدء فى وضع الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع سلامه الراضي من شارع الهرم مشيرًا انه تم الإنتهاء من إجراء تخطيط مرورى لــــ4 محاور مرورية وهم شارع الشعب من شارع ترعه الزمر وحتى شارع جمال الدين الافغاني وشوارع محمود سامى البارودى والديواني وكفر طهرمس من شارع الهرم.





كما تم وضع طبقة الرصف الأولى بشارع حسين الجيزاوى ضمن الخطة الاستثمارية لحى العجوزة وجار استكمال الأعمال.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.