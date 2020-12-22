وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات القطاع.. تفاصيل

أصدر المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.
وضمت الحركة كلا من: الكيميائي ماجد مصطفي رئيسا لمجلس الإدارة لشركة أسيوط لتكرير البترول.
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وتعيين الدكتور أيمن مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان.
وكذا تعيين المهندس توفيق مصطفى مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة لشركة أنابيب البترول.
فيما تم تعيين الجيولوجي أحمد عيد مديرا عاما بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية.