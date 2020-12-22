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محافظات

أمه وخاله كلمة السر.. تفاصيل قصة فيديو طفل الدقهلية مع السجائر والمخدرات.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت الاجهزة الامنية بالدقهلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "  يظهر خلاله أحد الأطفال وهو يدخن  سيجارة وحوله بعض الأشخاص أحدهم يقدم له طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها.

تلقى اللواء رافت الفقى مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد برصد المتابعه الاعلاميه لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تداول مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمسك سيجارة مشتعله ويقوم بتدخينها ومن حوله بعض الاشخاص يتبادلون الضحك ويقوم احدهم بتقديم طبق به ماده غير معلومه ويحثه على استنشاقها .

تم تشكيل فريق بحث حيث تمكن من تحديد هوية  الطفل ويدعى  آدم . م  . ال ، 4 سنوات، مقيم منطقة ارض الطوبجى خلف جامعة السلاب  بالدقهلية كما  تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 6 أشخاص والدة الطفل وتدعى فاتن . خ . ج ٢١ عاما مطلقه وخالة الطفل وتدعى ندى ١٦ عاما وتقيمان بذات العنوان و رضا . ح ٣٦ عاما ومقيم عزبة الشحاتين بالمنصورة مسجل شقى خطر وسابق اتهامه فى ٢٦ قضية متنوعه وشقيق الثالث من الام ويدعى عبد الفتاح . ال . ب ٤٨ عاما ومقيم شارع النخله بالمنصورة مسجل شقى خطر والسابق اتهامه فى ٢٣ قضية ونجل عم الثالث ويدعى محمد . ا . م ٥٢ عاما ومقيم شارع مستشفى الصدر بالمنصورة  وصديقة الأم وتدعى نورا . ال . ي ١٩ عاما ومقيمة قرية كفر العرب بمركز طلخا و جميعهم يعملون في تجميع أوراق الكرتون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم قرروا بأن الفيديو تم تصويره بمعرفة صديقة الأم منذ شهر ونصف، أثناء تواجدهم جميعًا بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة ارض الطوبجى  بسندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وأن ما ظهر بالفيديو يتضمن قيام 2 منهم بتقديم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل، وأخذها منه عقب ذلك ثم تقديم طبق به مسحوق " الباركينول "  للطفل وحثه على استنشاقه على سبيل المزاح، وأضافوا باعتياد والدة الطفل تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو للطفل، وبمواجهة والدة الطفل أيدت ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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