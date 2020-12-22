شارك في حرب ٧٣.. الإدارية العليا تمنح عميدا سابقا ترخيص سلاحه الشخصي

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار حرمان عميد طبيب متقاعد بالقوات المسلحة من الترخيص الممنوح له بحمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس ، بعد أن ألغته الجهة الإدارية ، وذلك لعدم حمله مبررات احراز سلاح .





وبرر الطاعن سبب حمله للسلاح ، أنه كان يعمل عميد طبيب بالقوات المسلحة وشارك في حروب أعوام 1956، 1967، 1973، وحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ومشهود له بالكفاءة وحسن السيرة والسمعة، ولم يثبت في حقه وجود سابقة تدل على سوء استخدامه للسلاح، ويدير أرض زراعية مساحتها تزيد على (52) فدانًا مملوكة له ولأشقائه وينتقل من أرضه ومنزله وعياداته، وقد يحتاج في بعض الوقت إلى المبيت في مزرعته بكرداسة وحمل السلاح يوفر له شعورًا بالأمان والطمأنينة، وهي مبررات تكفي لعدم إلغاء الترخيص.





وثبت لدي المحكمة ، أن المدعي كان يعمل طبيبًا متقاعدًا بالقوات المسلحة، وحاليًا بالمعاش، وحاصل على ترخيص سلاح (مسدس وبندقية رصاص) للدفاع عن النفس، وأنتهي عام ٢٠١٨ فتقدم إلى جهة الإدارة بطلب لتجديدها لمدة ثلاث سنوات ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت التجديد، أوصت بإلغاء الترخيص .





وأوجب القانون على الجهة الإدارية ذكر أسباب لقرار إلغاء ترخيص حمل وإحراز سلاح الممنوح للمواطن .





واستند الحكم ، إلى وجود مبررات موضوعية تبرر قانونًا تجديد الترخيص للضابط ، تتمثل في ملكيته لأطيان زراعية ، وحاجته للتنقل بمبالغ مالية من أرضه الزراعية على أطراف محافظة الجيزة إلى مسكنه بمصر الجديدة وعيادته برمسيس، وما قرره هذان الحكمان- في الحقيقة- يعد قرينة قضائية تؤكد على وجود مبررات موضوعية تكفي لمنح المدعي ترخيص سلاح للدفاع عن النفس.





وإذ لم تحتج الجهة الإدارية أنه وبعد صدور هذان الحكمان، قد استجدت أسباب زالت معها المبررات الموضوعية التي أثبتها الحكمان، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص، قد جاء مخالفًا للقانون، متعينًا القضاء بإلغائه.



