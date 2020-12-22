الكيميائى الأبرز.. أشهر طرق علاج سرطان الدم

يوجد عدد من الأساليب الطبية المختلفة لعلاج سرطان الدم ، حيث يعتمد العلاج عادةً على نوع سرطان الدم وعمر المريض وحالته الصحية ، بالإضافة إلى ما إذا كانت خلايا سرطان الدم قد انتشرت إلى السائل الدماغي النخاعي أم لا.





ووفقا لما ذكره موقع « medicinenet » يمكن أن تحدد التغييرات الجينية أو الخصائص المحددة لخلايا سرطان الدم، كما هو محدد في المختبر نوع العلاج الذي قد يكون أكثر ملاءمة.





وقد يكون الانتظار اليقظ خيارًا لبعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم المزمن الذين لا يعانون من أعراض. يتضمن ذلك مراقبة المرض عن كثب بحيث يمكن أن يبدأ العلاج عند ظهور الأعراض. يسمح الانتظار اليقظ للمريض بتجنب الآثار الجانبية للعلاج أو تأجيلها. خطر الانتظار هو أنه قد يلغي إمكانية السيطرة على سرطان الدم قبل أن يتفاقم.





تشمل علاجات اللوكيميا العلاج الكيميائي (طريقة العلاج الرئيسية لسرطان الدم) ، والعلاج الإشعاعي ، والعلاج البيولوجي ، والعلاج الموجه ، وزرع الخلايا الجذعية. يمكن استخدام مجموعات من هذه العلاجات. يمكن أن يكون الاستئصال الجراحي للطحال جزءًا من العلاج إذا كان الطحال متضخمًا.





لابد من علاج ابيضاض الدم الحاد عند تشخيصه ، وذلك بهدف تحفيز الشفاء (غياب خلايا سرطان الدم في الجسم). بعد تحقيق الهدأة ، يمكن إعطاء العلاج لمنع انتكاس سرطان الدم. وهذا ما يسمى بعلاج التوحيد أو الصيانة. غالبًا ما يمكن علاج سرطان الدم الحاد بالعلاج.





من غير المرجح أن يتم الشفاء من اللوكيميا المزمنة بالعلاج ، لكن العلاجات غالبًا ما تكون قادرة على السيطرة على السرطان وإدارة الأعراض. قد يكون بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم المزمن مرشحين لزراعة الخلايا الجذعية ، مما يوفر فرصة للشفاء.





يختار العديد من المرضى الحصول على رأي ثانٍ قبل البدء في علاج سرطان الدم. في معظم الحالات ، هناك وقت لتلقي رأي ثان والنظر في خيارات العلاج دون جعل العلاج أقل فعالية. ومع ذلك ، في حالات نادرة من اللوكيميا شديدة العدوانية ، يجب أن يبدأ العلاج على الفور. يجب على المرء أن يناقش مع الطبيب إمكانية الحصول على رأي ثان وأي تأخير محتمل في العلاج. يرحب معظم الأطباء بإمكانية الحصول على رأي ثانٍ ولا ينبغي أن يسيء إلى رغبة المريض في الحصول عليه.





العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي هو إدارة الأدوية التي تقتل الخلايا سريعة الانقسام مثل اللوكيميا أو الخلايا السرطانية الأخرى. يمكن تناول العلاج الكيميائي عن طريق الفم في شكل أقراص أو أقراص ، أو يمكن توصيله عبر قسطرة أو خط وريدي مباشرة في مجرى الدم. عادةً ما يتم إعطاء العلاج الكيميائي المركب ، والذي يتضمن مزيجًا من أكثر من دواء واحد. يتم إعطاء الأدوية في دورات مع فترات راحة بينهما.





في بعض الأحيان ، يتم توصيل أدوية العلاج الكيميائي لابيضاض الدم مباشرة إلى السائل الدماغي النخاعي (المعروف باسم العلاج الكيميائي داخل القراب ). يُعطى العلاج الكيميائي داخل القراب بالإضافة إلى أنواع أخرى من العلاج الكيميائي ويمكن استخدامه لعلاج ابيضاض الدم في الدماغ أو النخاع الشوكي أو ، في بعض الحالات ، لمنع انتشار سرطان الدم إلى الدماغ والحبل الشوكي. خزان أومايا عبارة عن قسطرة خاصة توضع تحت فروة الرأس لتوصيل أدوية العلاج الكيميائي. يستخدم هذا للأطفال وبعض المرضى البالغين كوسيلة لتجنب الحقن في السائل الدماغي النخاعي.





تعتمد الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي على الأدوية المعينة التي يتم تناولها والجرعة أو النظام. تشمل بعض الآثار الجانبية لأدوية العلاج الكيميائي تساقط الشعر ، والغثيان ، والقيء ، وتقرحات الفم ، وفقدان الشهية ، والتعب ، وسهولة الكدمات أو النزيف ، وزيادة فرصة الإصابة بالعدوى بسبب تدمير خلايا الدم البيضاء. هناك أدوية متاحة للمساعدة في إدارة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.





يعاني بعض الرجال والنساء البالغين الذين يتلقون العلاج الكيميائي من تلف في المبايض أو الخصيتين ، مما يؤدي إلى العقم . يتمتع معظم الأطفال الذين يتلقون العلاج الكيميائي لسرطان الدم بخصوبة طبيعية مثل البالغين ، ولكن اعتمادًا على الأدوية والجرعات المستخدمة ، قد يعاني البعض من العقم مثل البالغين.





العلاج البيولوجي

العلاج البيولوجي هو أي علاج يستخدم الكائنات الحية أو المواد التي تأتي من الكائنات الحية أو النسخ الاصطناعية من هذه المواد لعلاج السرطان. تساعد هذه العلاجات الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا غير الطبيعية ثم مهاجمتها. يمكن أن تشمل العلاجات البيولوجية لأنواع مختلفة من السرطان الأجسام المضادة ولقاحات الأورام، أو السيتوكينات (المواد التي يتم إنتاجها داخل الجسم للتحكم في جهاز المناعة). الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي أجسام مضادة تتفاعل ضد هدف محدد تستخدم في علاج العديد من أنواع السرطان. مثال على الجسم المضاد أحادي النسيلة المستخدم في علاج سرطان الدم هو alemtuzumab ، الذي يستهدف مستضد CD52 ، وهو بروتين موجود في خلايا سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) في الخلايا البائية. الإنترفيرون عبارة عن مواد كيميائية لإشارات الخلايا تم استخدامها في علاج سرطان الدم.





تميل الآثار الجانبية للعلاجات البيولوجية إلى أن تكون أقل حدة من تلك الخاصة بالعلاج الكيميائي ويمكن أن تشمل الطفح الجلدي أو التورم في موقع الحقن من أجل الحقن الوريدي للعوامل العلاجية. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى الصداع وآلام العضلات والحمى أو التعب.





العلاج الموجه

العلاجات المستهدفة هي الأدوية التي تتداخل مع خاصية أو وظيفة معينة لخلية سرطانية ، بدلًا من العمل على قتل جميع الخلايا سريعة النمو دون تمييز. هذا يعني أن هناك ضررًا أقل للخلايا الطبيعية باستخدام العلاج الموجه مقارنة بالعلاج الكيميائي. قد تتسبب العلاجات المستهدفة في توقف الخلية المستهدفة عن النمو بدلًا من موتها ، كما أنها تتداخل مع جزيئات معينة تعزز نمو السرطانات أو انتشارها. يشار إلى علاجات السرطان المستهدفة أيضًا بالأدوية المستهدفة جزيئيًا أو العلاجات المستهدفة جزيئيًا أو الأدوية الدقيقة.





تعتبر الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (الموصوفة أعلاه في قسم العلاج البيولوجي) أيضًا علاجات مستهدفة لأنها تتداخل وتتفاعل بشكل خاص مع بروتين مستهدف محدد على سطح الخلايا السرطانية، إيماتينب ( جليفيك ) أمثلة من العلاجات المستهدفة التي تستخدم لعلاج CML، بعض حالات ALL، وبعض أنواع السرطان الأخرى وتستهدف هذه الأدوية البروتين المعزز للسرطان الذي يتكون من انتقال جين BCR-ABL.





يتم إعطاء العلاجات المستهدفة في شكل حبوب أو عن طريق الحقن. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية التورم والانتفاخ وزيادة الوزن المفاجئة . ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى الغثيان ، والتقيؤ، و الإسهال ، وتشنجات العضلات ، أو طفح جلدي .





علاج إشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي إشعاعًا عالي الطاقة لاستهداف الخلايا السرطانية. يمكن استخدام العلاج الإشعاعي في علاج سرطان الدم الذي انتشر إلى الدماغ ، أو يمكن استخدامه لاستهداف الطحال أو المناطق الأخرى التي تتراكم فيها خلايا سرطان الدم.





يسبب العلاج الإشعاعي أيضًا آثارًا جانبية ، ولكن من غير المحتمل أن تكون دائمة. تعتمد الآثار الجانبية على مكان تعرض الجسم للإشعاع. على سبيل المثال ، يمكن أن يسبب الإشعاع على البطن الغثيان والقيء والإسهال . مع أي علاج إشعاعي ، قد يصبح الجلد في المنطقة المعالجة أحمر وجافًا ومؤلمًا. التعب المعمم شائع أيضًا أثناء الخضوع للعلاج الإشعاعي.





زرع الخلايا الجذعية

في زراعة الخلايا الجذعية ، يتم إعطاء جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاع لتدمير خلايا سرطان الدم مع نخاع العظام الطبيعي ثم يتم تسليم الخلايا الجذعية المزروعة عن طريق التسريب الوريدي، وتنتقل الخلايا الجذعية إلى نخاع العظام وتبدأ في إنتاج خلايا دم جديدة قد تأتي الخلايا الجذعية من المريض أو من المتبرع.





يشير زرع الخلايا الجذعية الذاتية إلى الحالة التي يتم فيها إزالة الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض ومعالجتها لتدمير خلايا سرطان الدم ثم يتم إعادتهم إلى الجسم بعد تدمير خلايا نخاع العظام وسرطان الدم.





تشير عملية زرع الخلايا الجذعية الخيفية إلى الخلايا الجذعية المزروعة من متبرع، قد تكون هذه من قريب أو من متبرع لا علاقة له، وتستخدم عملية زرع الخلايا الجذعية التخليقية الخلايا الجذعية المأخوذة من توأم متطابق سليم للمريض.





يمكن إزالة (حصاد) الخلايا الجذعية بطرق مختلفة، عادة ، يتم أخذها من الدم يمكن أيضًا حصادها من نخاع العظم أو من دم الحبل السري.





تتم زراعة الخلايا الجذعية في المستشفى ، ومن الضروري البقاء في المستشفى لعدة أسابيع، وتشمل مخاطر الإجراء الالتهابات والنزيف بسبب استنفاد خلايا الدم الطبيعية، يُعرف خطر زرع الخلايا الجذعية مع خلايا المتبرع باسم مرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف ( GVHD ). في GVHD ، تتفاعل خلايا الدم البيضاء المتبرع بها ضد الأنسجة الطبيعية للمريض، يمكن أن يكون GVHD خفيفًا أو شديدًا جدًا ، وغالبًا ما يؤثر على الكبد أو الجلد أو الجهاز الهضمي، يمكن أن يحدث GVHD في أي وقت بعد الزرع ، حتى بعد سنوات. يمكن استخدام الستيرويدات أو الأدوية التي تثبط الاستجابة المناعية لعلاج هذه المضاعفات.





مستقبلات المستضد الكيميري (CAR) علاج الخلايا التائية

مستقبل المستضد الكيميري (CAR) بالخلايا التائية هو شكل جديد من العلاج يتم فيه إعادة تصميم الخلايا اللمفاوية التائية الطبيعية للمريض في المختبر لمهاجمة خلايا سرطان الدم ثم إعادة إدخالها في مجرى دم المريض تم استخدام هذا العلاج للأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفاوية للخلايا البائية التي انتكست أو أصبحت مقاومة للعلاج. وهو أيضًا خيار علاجي معتمد لحالات معينة من سرطان الدم. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على tisagenlecleucel (Kymriah) في عام 2018 لعلاج المرضى حتى سن 25 عامًا الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي الحاد السلائف (ALL) المقاوم للحرارة أو الانتكاس الثاني أو اللاحق.





يتوفر العلاج CAR-T أيضًا في التجارب السريرية تعد متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS) من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي ترتبط بشكل متكرر بعلاج الخلايا التائية CAR، السيتوكينات هي رُسُل كيميائية تنتج عندما تتكاثر الخلايا التائية CAR في الجسم وتقتل الخلايا السرطانية. CRS قد يسبب مجموعة من الأعراض من معتدلة الانفلونزا مثل أعراض إلى أعراض أكثر خطورة بما في ذلك سرعة القلب معدل، وانخفاض ضغط الدم ، ومشاكل في القلب، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى تلف الأعصاب ، وظيفة المناعة المكبوتة ، وحالة تعرف باسم متلازمة تحلل الورم التي تنتج عندما يتم تدمير الخلايا السرطانية بسرعة.



