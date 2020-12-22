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أخبار العالم

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:25 م
ترامب
ترامب
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على صالح
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي البيت الأبيض لفشلهم في دعم مساعيه لإلغاء نتائج الانتخابات لـ "ينقلب بمرارة على كل شخص من حوله تقريبًا"، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، وفقا لما قاله الموظفون لـ أكسيوس.


تشير المصادر إلى أن موظفين ومنهم سيبولوني يخشون بشكل خاص أن يُطردهم ترامب قريبًا بسبب عدم إظهار الولاء الكافي.


أما فيما يتعلق بـ بنس، ورد أن الرئيس يتزايد إحباطه من موظفيه المخلصين في السابق لعدم إظهارهم الدعم الكافي لمزاعم تزوير الانتخابات. 




ويدعي المطلعون أنه إذا تحرك بنس، كرئيس لمجلس الشيوخ، للمصادقة على نتائج الانتخابات خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير، فإن هذا سيعني "خيانة نهائية" لترامب.


قائمة الأهداف البارزة الأخرى التي لا تحظى حاليًا لصالح الرئيس تشمل وزير الخارجية بومبيو، ورئيس موظفي البيت الابيض مارك ميدوز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي كان من أوائل الجمهوريين الذين هنأوا جو بايدن على انتخابه.


ووفقًا لمصادر البيت الأبيض، يحاول كبار المسؤولين حاليًا بذل قصارى جهدهم للابتعاد عن الجناح الغربي قدر الإمكان.


ولكن التقرير يدعي أن جائزة "أسوأ وظيفة في واشنطن" يجب أن تُمنح لجيفري روزين، الذي سيصبح قريبًا القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة بعد أن أخلى ويليام بار المنصب في 23 ديسمبر.


وذكرت أكسيوس في وقت سابق أن موظفي البيت الأبيض أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن المحادثات المكثفة لدونالد ترامب مع "المجرمين أو أصحاب نظرية المؤامرة" أثناء مناقشة طرق لإلغاء نتائج الانتخابات.


ويؤكد ترامب أنه فاز في انتخابات نوفمبر، مشيرًا إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في الاقتراع والمؤامرات المزعومة وراء استخدام أنظمة التصويت دومينيون. رفعت حملته عدة دعاوى قضائية للاعتراض على نتائج الانتخابات التي وضعت بايدن على أنه الفائز في بعض الولايات الكبرى التي كانت ساحة معركة.


وقدم المدعي العام في تكساس، بدعم من 17 ولاية، أيضًا تحديًا قانونيًا كبيرًا لقلب انتصار بايدن في أربع مناطق رئيسية: جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، لكن المحكمة العليا رفضت العرض.


وفي 14 ديسمبر، أضفت الهيئة الانتخابية الطابع الرسمي على فوز جو بايدن بـ 302 صوت انتخابي مقابل 232 حصل عليها ترامب، ومع ذلك، لم يتسرع الرئيس في تهنئة منافسه في الانتخابات.
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