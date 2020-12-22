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أخبار العالم

ترامب يوقع حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تشمل "900 مليار" إغاثة من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:42 م
ترامب
ترامب
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على صالح
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمدد الميزانية لمدة ستة أيام في أعقاب تمرير حزمة الإنفاق الفيدرالي البالغة 1.4 تريليون دولار لعام 2021 من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي.


وفي يوم الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020، وقع الرئيس على قانون: HR 1520 ، التمديد الإضافي لقانون الاعتمادات المستمرة ، 2021، الذي يوفر مخصصات السنة المالية 2021 للوكالات الفيدرالية حتى يوم الاثنين، 28 ديسمبر 2020، لاستمرار مشاريع وأنشطة الحكومة الاتحادية، جاء في البيان.


وقال البيت الأبيض في بيان يوم الثلاثاء، إن مجلسي النواب والشيوخ مررا حزمة إنفاق فيدرالي بقيمة 1.4 تريليون دولار لعام 2021 تتضمن 900 مليار دولار لتخفيف أعباء فيروس كورونا بعد أن أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
 

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على التشريع قبل انتهاء إجراءات التمويل المؤقتة.


وتتضمن حزمة الإغاثة من كوفيد 19 إعانات بطالة أسبوعية بقيمة 300 دولار، بالإضافة إلى شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار للبالغين المؤهلين والأطفال في الولايات المتحدة.


ويتضمن قانون التمويل 696 مليار دولار للإنفاق الدفاعي ويجدد ميزانية 290 مليون دولار لـ "صندوق مكافحة النفوذ الروسي".


ويشمل مشروع القانون أيضًا 275 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بالإضافة إلى 453 مليون دولار من المساعدات للبلاد لأنشطة أخرى لا تتعلق بالدفاع. 


كما يتضمن التشريع 132 مليون دولار كمساعدة لجورجيا.


وخصص المشرعون 15.35 مليار دولار أخرى لأنشطة الأسلحة النووية الأمريكية ، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار عن مستوى عام 2020 ، للحفاظ على الردع النووي وتمويل قدرات البحث والتطوير.


ويشمل التشريع أيضًا 710 ملايين دولار لجهود مكافحة داعش بما في ذلك دعم قوات الأمن العراقية، والبشمركة الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل داعش.


وينص ملخص منفصل لمشروع القانون على أنه لن يتم استخدام أي أموال من حزمة إنفاق 2021 لممارسة سيطرة الولايات المتحدة على أي موارد نفطية في العراق أو سوريا.


كما يوفر مشروع القانون 160 مليون دولار للبرامج مع دول في منطقة مسؤولية القيادة الأفريقية ، بزيادة 56 مليون دولار عن طلب الميزانية. 


كما أنه يوفر 120 مليون دولار للبرامج مع البلدان الواقعة في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية ، بزيادة قدرها 46 مليون دولار عن طلب الميزانية.
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