خطر.. طبيب بـ روسيا: من يتعاطى الخمور لا يأخذ لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود الافندي استاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية ، إن من يتعاطي الكحول والخمور عليه عدم أخذ لقاح كورونا لانه سوف يؤثر عليه سلبيا ويشكل خطورة عليه.





وأضاف محمود الأفندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب التوقف عن شرب الكحول والخمور لمن يرغب في الحصول على لقاح كورونا أيا كان نوعه".





وتابع محمود الأفندي:" روسيا لم تغلق وجهزت نفسها بإنشاء أماكن علاج لمصابي فيروس كورونا وأنشأت أكثر من 150 ألف مكان لعلاج مصابي كورونا ".





واكمل محمود الأفندي:" 65% من مستشفيات روسيا بها مشغولة بحالات مصابة بفيروس كورونا".



