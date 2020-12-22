خطر.. طبيب بـ روسيا: من يتعاطى الخمور لا يأخذ لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود الافندي استاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية ، إن من يتعاطي الكحول والخمور عليه عدم أخذ لقاح كورونا لانه سوف يؤثر عليه سلبيا ويشكل خطورة عليه.
وأضاف محمود الأفندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب التوقف عن شرب الكحول والخمور لمن يرغب في الحصول على لقاح كورونا أيا كان نوعه".
وتابع محمود الأفندي:" روسيا لم تغلق وجهزت نفسها بإنشاء أماكن علاج لمصابي فيروس كورونا وأنشأت أكثر من 150 ألف مكان لعلاج مصابي كورونا ".
واكمل محمود الأفندي:" 65% من مستشفيات روسيا بها مشغولة بحالات مصابة بفيروس كورونا".
ولفت محمود الأفندي:" هناك بروتوكولات صحية لمعالجة مصابي فيروس كورونا مما أدى إلى تقليل معدل وفيات المصابين "، مضيفا:" روسيا أنتجت لقاح وتم تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا، وروسيا سوف تنتج 10 مليون جرعة شهريا في روسيا ".