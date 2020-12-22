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خطر.. طبيب بـ روسيا: من يتعاطى الخمور لا يأخذ لقاح كورونا.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الدكتور محمود الافندي استاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية ، إن من يتعاطي الكحول والخمور عليه عدم أخذ لقاح كورونا  لانه سوف يؤثر عليه سلبيا ويشكل خطورة عليه.

وأضاف محمود الأفندي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب التوقف عن شرب الكحول والخمور لمن يرغب في الحصول على لقاح كورونا أيا كان نوعه".

وتابع محمود الأفندي:"  روسيا لم تغلق  وجهزت نفسها بإنشاء أماكن علاج لمصابي فيروس كورونا وأنشأت أكثر من 150 ألف مكان لعلاج مصابي كورونا ".

واكمل محمود الأفندي:" 65% من مستشفيات روسيا بها مشغولة بحالات مصابة بفيروس كورونا".

ولفت محمود الأفندي:"  هناك بروتوكولات صحية لمعالجة مصابي فيروس كورونا مما أدى إلى تقليل معدل وفيات المصابين "، مضيفا:"  روسيا أنتجت لقاح وتم تلقيح ربع مليون مواطن في روسيا، وروسيا سوف تنتج 10 مليون جرعة شهريا في روسيا ".
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