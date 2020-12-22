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توك شو

شبكة الشرق أوسطية للصحة تفجر مفاجأة بخصوص سلالات كورونا الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:24 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية من الأردن، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروسات الخاصة بـ كورونا موضحًا أن الخوف هو أن تكون تلك السلالة انتشرت فى الكثير من دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة أكستر، أن سلطنة عمان اكتشفت ان هناك 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتم دراسة هذه الحالات للتأكد أنها تنتمى لـ السلالة الجديدة.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة منتشرة فى بريطانية وبعض الدول الأخري من شهر سبتمبر الماضي، فـ ليس من الغريب أن تظهر تلك السلالات فى بعض الدول.

ولفت إلى أنه منذ سبتمبر وحتى الآن بدأت السلالة الجديدة تنتشر، وكشف أن بريطانيا أكتشفت السلالة الجديدة بعد الارتفاع فى الحالات فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القلق تصدر للعالم ولـ الدول المجاورة بعد الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات.

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