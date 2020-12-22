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فن

ديما الحايك تنضم لفيلم "الشنطة"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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احمد ابراهيم
انضمت الفنانة السورية ديما الحايك لأبطال فيلم "الشنطة" والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي.

"الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية ديما الحايك يعرض لها حاليا مسلسل "ميراث" علي قناة ام بي سي وهي من الفنانات اللاتي لهن صدي وباع طويل في الدراما السورية.
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