إعجاز علمي.. لماذا شمع النحل سداسي الشكل دون باقي الأشكال الهندسية؟

قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن معجزة النحل ليست في إخراج عسل النحل فقط ولكن كذلك في الشراب الذي يتحول إلى شمع.









وأضاف "عياد"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن النحل يقوم بعملية تعقيم وتطهير ذاتية داخل خلايا النحل بمواد يخرجها النحل وهذه المواد تعالج البكتيريا داخل الخلية، وكذلك تهيئة الجو المناسب داخل الخلية.









وأشار إلى أن العيون السداسية التي يشكلها النحل في الخلية فإنها إعجاز فوق الإعجاز لأن هذا الشكل الهندسي يعتبر من أقوى الأشكال الهندسية على غير الدوائر أو المربعات أو المثلثات، لأن هذه الأشكال لو تجمعت مع بعضها ستوجد فراغات فيما بينها على خلاف الشكل السداسي الذي يتداخل مع بعضه ولا يترك فراغا فيما بين أضلعه.







