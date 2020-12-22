أعدنا النظر في الإيجارات الزهيدة.. جابر طايع: هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد في تاريخها

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قامت بإعادة النظر في كل الإيجارات الزهيدة، وحققت أعلى عائد في تاريخ الهيئة بقيمة1.155 مليار جنيه.





وتابع "طايع"، في تصريح له في قناة الحدث اليوم ، أن تحديد قيمة الأوقاف بترليون جنيه أو أو أقل أمر في حاجة إلى تدقيق، مشيرًا إلى أن هناك2 مليون جنيه من أموال الأوقاف يتم انفاقها على الطلاب الوافدين، اي ان خير الأوقاف يمتد لخارج مصر.





ولفت إلى أن هناك 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الخيري ودعم التعليم، وتم أنفاق 32 مليون جنيه قروض حسنة بدون فوائد او مصاريف إدارية.





ومن جانبه صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف منذ ثلاث أيام ، بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.



