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ديني

أعدنا النظر في الإيجارات الزهيدة.. جابر طايع: هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد في تاريخها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:37 م
جابر طايع
جابر طايع
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قامت بإعادة النظر في كل الإيجارات الزهيدة، وحققت أعلى عائد في تاريخ الهيئة بقيمة1.155 مليار جنيه.

وتابع "طايع"، في تصريح له في  قناة الحدث اليوم ، أن تحديد قيمة الأوقاف بترليون جنيه أو أو أقل أمر في حاجة إلى تدقيق، مشيرًا إلى أن هناك2 مليون جنيه من أموال الأوقاف يتم انفاقها على الطلاب الوافدين، اي ان خير الأوقاف يمتد لخارج مصر.

ولفت إلى أن هناك 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الخيري ودعم التعليم، وتم أنفاق 32 مليون جنيه قروض حسنة بدون فوائد او مصاريف إدارية.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف منذ ثلاث أيام ، بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.


وكشف تقرير عن زيادة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020 ليصل إلى 792.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 664.8 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، فيما وصل العائد السنوي للهيئة إلى 1.55 مليار جنيه عام 2019/2020 وهو أعلى عائد سنوي تحققه الهيئة في تاريخها.


وجاء في التقرير ما تم إنجازه خلال عام 2020 في مجال عمارة المساجد، حيث تم تحقيق رقمًا قياسيًا في افتتاح المساجد الجديدة خلال هذا العام، بواقع 640 مسجد في 4 أشهر من سبتمبر حتى ديسمبر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 1023 مسجدًا بتكلفة بلغت 813.4 مليون جنيه، فضلًا عن فرش 1200 مسجد بتكلفة بلغت 43.4 مليون جنيه.


وبالنسبة لما تم إنجازه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم خلال هذا العام، أشار التقرير إلى أنه تم اعتماد 160 مدرسة قرآنية لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى اعتماد 50 مدرسة علمية لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، فضلًا عن افتتاح 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.
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