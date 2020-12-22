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محافظات

محافظة بني سويف تدرس تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول الدولة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد اجتماع تنسيقي للبدء في تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة، حيث حضر الاجتماع :الأستاذة هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، والأستاذة هيثم محمد مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وناقش الاجتماع الخطوات الأولية والإجراءات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتطبيق وتفعيل المنظومة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة  لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة،،في إطار رؤية 2030 وما تضمنته من التحول الرقمي بأجهزة ومؤسسات الدولة.

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واستعرض السكرتير المساعد أهم أهداف المنظومة والمكونات الرئيسية ومحتوياتها ومتطلبات التشغيل والضوابط العامة التي تحكم عمل المنظومة، التي تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة وإحكام السيطرة عليها والحفاظ عليها من التعديات ودعم التقييم العادل للأصول وتعظيم عوائد الدولة من خلال الوقوف على القيم السوقية الفعلية باستخدام التقنيات الحديثة والمساهمة في تقعيل العقود النموذجية للعلاقات التعاقدية التي تبرمها أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما نوه اللواء حسام حمود عن المكونات اللازمة لتفعيل المنظومة والتي تتطلب إعداد قاعدة بيانات لتسجيل وحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة وتطبيقات إدارة الملفات(الأصول،العقود، التحصيل،التقييم..)،وإدارة المحتوى الإليكتروني لكافة المستندات المتعلقة ،وغيرها من المكونات مثل تطبيق الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء والتقارير الإحصائية والمكتبة الإليكترونية. 

وأشار السكرتير المساعد إلى أن المحافظ قد كلفه برئاسة فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة والإشراف على أداء الفريق، منوها عن توجيهات المحافظ بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة ترشيح عدد من العاملين بكل وحدة محلية لتدريبهم  "من خلال ورش عمل"على أعمال المنظومة وتأهيلهم بشكل علمي على كيفية إعداد أعمال الحصر والتسجيل والرفع المكاني للأصول المملوكة للدولة وبيان موقفها "مملوكة/مؤجرة/غير مستغلة "،مع تجهيز الاحتياجات الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة من أجهزة حاسب آلي وخطوط نت وغيرها من المتطلبات. 

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