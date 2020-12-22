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رياضة

بيكيلي يسجل هدف التقدم لمصر المقاصة على طلائع الجيش

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:57 م
لقاء مصر المقاصة
لقاء مصر المقاصة وطلائع الجيش
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حسام الحارتي
أحرز لاعبو مصر المقاصة، الهدف الثاني في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما الآن؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة 2 - 1.

أحرز "شيميلس بيكيلي"، لاعب مصر المقاصة، الهدف الثاني في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 50، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي مصر المقاصة، وصلت إلى بيكيلي سددها بقوة داخل المرمى بعد انفرد تام.


انتهى الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي 1- 1.

تمكن عمرو جمال، من إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب، وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة، وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتمكن لاعبو طلائع الجيش من شن خطرة على مرمي مصر المقاصة منذ انطلاق صفارة الشوط الأول.

وأحرز أحمد عبد العزيز "مودي"، هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 42 من خلال ركلة جزاء.

وخاض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي 

خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 


ويتواجد على دكة البدلاء كل من: "محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".
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