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رياضة

الأهلي يفوز على الفتح ويصعد لوصافة الدوري السعودي.. ورقم قياسي للسومة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:12 م
السومة
السومة
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إسماعيل محمود
فاز فريق أهلي جدة على نظيره الفتح بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي .

هدف المباراة الوحيد أحرزه السوري عمر السومة في الدقيقة 53 بضربة رأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله حسون من الجهة اليمنى.

وبهذا الهدف أصبح السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي  بعدما رفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي لـ 173 هدف، متفوقًا على ناصر الشمراني مهاجم الهلال والشباب السابق، الذي أحرز 126 هدفًا.

ورفع السومة رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للهدف الخامس في وصافة ترتيب هدافي المسابقة خلال الموسم الحالى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 19 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
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