يستضيفها أكتوبر المقبل.. الاتحاد السكندري يشكر العربي لكرة السلة لإسناد تنظيم البطولة العربية للنادي





ونجحت المساعى التى قادها محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، من أجل تنظيم واستضافة النادى بطل مصر والعرب للبطولة العربية لكرة السلة القادمة رقم 33 التى من المُقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر من العام القادم 2021.





يذكر أن نادى الاتحاد السكندرى حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في آخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان وعام 2019 بالمغرب.





وأشاد مجلس إدارة نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، الذى دعم وساند طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.





وأكد رئيس النادى، أن الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر العريق، وأنه جارٍ تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق بنادى الاتحاد السكندرى أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية.