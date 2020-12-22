ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يستضيفها أكتوبر المقبل.. الاتحاد السكندري يشكر العربي لكرة السلة لإسناد تنظيم البطولة العربية للنادي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:57 م
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
فاز نادي الاتحاد السكندري بتنظيم واستضافة البطولة العربية للأندية في نسختها القادمة التي ستقام في أكتوبر المقبل.

وتقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة، والعميد عبد الله شلبى، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة؛ للثقة الكبيرة من جانبهما في إسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لزعيم الثغر.

ونجحت المساعى التى قادها محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، من أجل تنظيم واستضافة النادى بطل مصر والعرب للبطولة العربية لكرة السلة القادمة رقم 33 التى من المُقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر من العام القادم 2021.

يذكر أن نادى الاتحاد السكندرى حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في آخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان وعام 2019 بالمغرب.

وأشاد مجلس إدارة نادى الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، الذى دعم وساند طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.

وأكد رئيس النادى، أن الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر العريق، وأنه جارٍ تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق بنادى الاتحاد السكندرى أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يحصل على خدمات رزاق سيسيه للموسم الرابع

بعد تجديد إعاراته.. 3 مكاسب للاتحاد السكندري من تواجد رزاق سيسيه

صالة كمال شلبي تستعد لـ استضافة التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة

الاتحاد السكندري يواجه الفائز من الجزيرة والاتصالات فى أولى مواجهات كأس مصر

بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

وكيل رزاق سيسيه يشكوه لاتحاد الكرة | اعرف السبب

ترشيحاتنا

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

لغز خنق ملاكم مصري ابنته حتى الموت في أمريكا.. فيديو

شاهد| ليلة دخلة لـ سونسون بحديقة الحيوان.. ورئيس الحديقة: حدث تاريخي

بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

محمد صلاح في تشكيل الأفضل بـ البريميرليج لعام 2020 من سكاي سبورتس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت