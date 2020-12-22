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طبيب بأمريكا: لا معلومات مؤكدة حول استخدام جيلاتين الخنزير في لقاحات كورونا.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي بامريكا، إنه لا يوجد معلومات مؤكدة حول استخدام جيلاتين الخنزير في لقاحات كورونا؛ موضحا أن تطور فيروس كورونا أمر متوقع. 

وأكد خضر،  خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه علي فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المصل الجديد تثبت فاعلية بعد اسبوعين من تعاطي اللقاح؛ موضحا أنه لا صحة لوفاة ممرضة أمريكية بعد تناولها لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
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