غرفة الخضروات تكشف سبب أزمة محصول البطاطس

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة البطاطس تتمثل في زيادة المعروض من الانتاج مما أدى إلى انخفاض ووجود محصول زائد في الثلاجات الاستراتيجية، قائلا: "المخزون في الثلاجات لم ينتهِ وجاء وقت حصد المحصول الجديد". الأسعار









وأضاف حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن المحصول الجديد من البطاطس دخل على المخزون الاستراتيجي وسبب انخفاض اسعار البطاطس، موضحا أن الانتاج الجديد لا يصح تخزينه في الثلاجات.







