غرفة الخضروات تكشف سبب أزمة محصول البطاطس

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة البطاطس تتمثل في زيادة المعروض من الانتاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار ووجود محصول زائد في الثلاجات الاستراتيجية، قائلا: "المخزون في الثلاجات لم ينتهِ وجاء وقت حصد المحصول الجديد".
وأضاف حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن المحصول الجديد من البطاطس دخل على المخزون الاستراتيجي وسبب انخفاض اسعار البطاطس، موضحا أن الانتاج الجديد لا يصح تخزينه في الثلاجات.
واستكمل حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية: "البطاطس أسعارها متدنية عن الجنيه والطن يبدأ من 600 جنيه وكل صنف له سعر وكل جودة لها سعر، وقلنا في السابق عندنا زيادة معروض من انتاج البطاطس وعايزين ندخل في التصنيع الغذائي للاستفادة من العدد الزائد من المحصول بدلا من افساده وخسارة الفلاحين، مطالبا بوجود خريطة زراعية للمنتجات الزراعية لعدم تكرار ازمة البطاطس.