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أخبار العالم

قرار عاجل من فرنسا بشأن آلاف الشاحنات العالقة على الحدود مع بريطانيا.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
فرنسا تسمح بمرور
فرنسا تسمح بمرور آلاف الشاحنات العالقة على الحدود البريطانية
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة البريطانية أنها توصلت إلى اتفاق مع فرنسا يسمح بمرور مئات شاحنات النقل المحتجزة على الحدود بين البلدين، بعد فرض إجراءات إغلاق مُشدّدة بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت وزارة النقل البريطانية إن جميع سائقي شاحنات النقل- بغض النظر عن جنسيتهم- سيتعين عليهم الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا - تظهر نتيجته خلال 30 دقيقة - قبل السماح لهم بعبور الحدود والدخول إلى فرنسا.

وذكرت في بيان أن القرار يسمح بمرور آلاف الشاحنات المُعلقة على الحدود البريطانية الفرنسية، حال ثبوت سلبية فحوصاتهم.

ويأتي القرار بعد اتخاذ باريس ودول أوروبية عدة قرارات بحظر الرحلات الجوية والبرية مع لندن في ظل تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأوضحت بريطانيا أن الاتفاق سيسمح بإعادة فتح الحدود الفرنسية لأولئك الذين يسافرون لأسباب عاجلة، لكن بشرط سبوت سلبية فحوصات فيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطوابير تضم أكثر من 10 آلاف شاحنة عالقة على منفذ حدودي بين بريطانيا وفرنسا بعد إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية بسبب سلالة كورونا الجديدة.
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