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فيديو جراف

فيديوجراف | أعراض سلالة كورونا الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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منار شعبان
سادت حالة كبيرة من الخوف والقلق في جميع أنحاء العالم بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد والتي انتشرت في عدة دول أوروبية، وكان من أبرزها بريطانيا حيث تساءل الكثيرون عن أعراض كورونا بعد تطور سلالته.
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وأفادت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها بوجود 30 عَرَضًا لفيروس كورونا، إذا ظهر أحدها على الشخص؛ فيعد من ضمن قائمة المصابين بكورونا، وإلى الآن يتم إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إيجابية أو سلبية الحالة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أعراض فيروس كورونا بعد تحور السلالة الجديدة من خلال الفيديوجراف التالي:
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