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محافظات

محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
ازالة منطقة الطيبي
ازالة منطقة الطيبي
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عبد العزيز جمال
أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تمت إزالة ٦٧ عقارًا من إجمالي ١٤٣ عقارًا، لليوم الثالث، من بدء أعمال إزالة منطقة الطيبي بالسيدة زينب تمهيدًا لتطويرها.

وأوضحت أنه جار العمل حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة لمشروع تطوير منطقة الطيبي « روضة السيدة 2»، مشددة على ضرورة العمل لتنفيذ الأعمال على قدم وساق ومراعاة تنفيذ أعمال الإزالة بشكل آمن على السكان والقائمين على أعمال الإزالة.

ونوهت نائب المحافظ الى ان هذا المشروع سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، إلى جانب تنفيذ منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق ".

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن مناسب لكل مواطن. 

وأشارت الى أن منطقة الطيبي الجاري إزالتها سيمنح قاطنيها إيجارا شهريا حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مؤكدة أن مشروعات التطوير في المنطقة تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية إلى جانب توفير حياة كريمة لكل مواطن .

كما أوضحت نائب المحافظ ان منطقة الطيبي تدخل ضمن مناطق اعادة التخطيط وانه سيتم إخراج المشروع كوحدة متكاملة لذلك تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الاولى «روضة السيدة 1» بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية .

يشار إلى أن أعمال الإزالة يتابعها الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحى وبمعاونة القيادات الشرطية والإدارات التنفيذية ومجموعة عمل من المنطقة الجنوبية ومدير المتابعة الميدانية جمال حسين.
محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور
محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور
محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور
محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور
محافظة القاهرة: إزالة 143 عقارًا وإنشاء 750 وحدة بمشروع روضة السيدة 2.. صور
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