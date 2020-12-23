نادية الجندي تستعيد الذكريات بصورة من شبابها.. شاهد

استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكرياتها، بصور قديمة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نادية الجندي وهي في مرحلة الشباب، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.



ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



