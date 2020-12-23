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محافظات

مياه المنيا تناقش دليل إجراءات العمل الموحد لتطبيق النزاهة والشفافية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتبعة بالشركة وفروعها فى ظل جائحة كورونا المستجد، وذلك لاعتماد  دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجارى والخاصة بإجراءات النزاهة والشفافية وعمل ورش تدريبية لمعرفة طرق العمل بهذا الدليل. 

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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كما تفقد الشهاوى محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومحطة الصرف الصحي لمشروع 102 عمارة سكنية بالمنطقة الصناعية وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمحطات والإطمئنان على سير العمل فى ظل جائحة كورونا المستجد. 

وأضاف أن الشركة قامت بعقد اجتماع آخر لمناقشة القوائم المالية للعام المالي 2019-2020 وخطة تطوير الخدمات داخل المحافظة وعمل حصر بالإنجازات التي تمت خلال العام فيما يخص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة داخل الشركة  وضرورة الربط بين كافة القطاعات ببرامج تسهل التعامل بين كافة القطاعات وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأضاف الشهاوي أن الاجتماع ناقش المستجدات فيما يخص تأسيس صندوق الزمالة للعاملين بالشركة ومناقشة حجم المصروفات والإيرادات الخاصة بالشركة وجهود الشركة المتخذة فيما يخص مواجهة كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة فيما يخص هذا الموضوع ومشاركة الشركة في أعمال رفع مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالاجتماع الماضي والتي كان من ضمنها التيسير علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم تسهيلات لها لمساندة الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

وأكد الشهاوي أن الشركة ماضية في أعمال التطوير بخطط مدروسة وذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.


كما نفذت الشركة تدريبا عمليا على مواجهة خطر تسرب غاز  الكلور بالمحطات وسبل التعامل مع هذا الخطر وشمل التدريب فرعي مغاغة وديرمواس وسيتم تنفيذه بكافة فروع الشركة.
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