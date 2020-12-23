في ذكرى وفاتها.. تفاصيل من حياة الفنانة سناء جميل

عرضت فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا في 27 أبريل 1930، ووافتها المنية في يوم 22 ديسمبر لعام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.





ونشر التقرير لقطات من أعمال الفنانة سناء جميل، على مدار حياتها المهنية، التي أمتعت المصريين والمشاهدين.





وقررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاء.





وشاركت سناء جميل، فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني إلى 65 عملا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة عن الفنانة فاتن حمامة.





وقبل 3 سنوات، أكد الكاتب الصحفي لويس جريس، أنه كان يعتقد أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميلة مسلمة قبل ارتباطه بها وكان يحاول تأخير عملية الارتباط بها لحين إعلان إسلامه.





وأضاف جريس، فى لقائه مع الإعلامى «معتز الدمرداش» فى برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أنه بعد شرائه دبلتين لخطبة الفنانة سناء جميل أخبرها أن هناك إجراءً آخر لا بد من انتظاره لاستكمال مراسم الزواج وهو أن يعلن إسلامه وينتظر الحصول على مستند رسمى للزواج منها، مضيفا أن الفنانة سناء جميل ردت عليه قائلة: "وتشهر إسلامك ليه.. أنا أصلا مسيحية".





وأوضح أنها صممت على عقد الزواج في الكنيسة حتى اكتشف انها على نفس الطائفة الأرثوذكسية التي تجمعهما دون أن يعلم من ذلك شيء قبل أن يرتبط بها.