ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ذكرى وفاتها.. تفاصيل من حياة الفنانة سناء جميل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
سناء جميل
سناء جميل
Advertisements
ياسمين القصاص
عرضت فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا في 27 أبريل 1930، ووافتها المنية في يوم 22 ديسمبر لعام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

ونشر التقرير لقطات من أعمال الفنانة سناء جميل، على مدار حياتها المهنية، التي أمتعت المصريين والمشاهدين.

وقررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاء.

وشاركت سناء جميل، فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني إلى 65 عملا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة عن الفنانة فاتن حمامة. 

وقبل 3 سنوات، أكد الكاتب الصحفي لويس جريس، أنه كان يعتقد أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميلة مسلمة قبل ارتباطه بها وكان يحاول تأخير عملية الارتباط بها لحين إعلان إسلامه.

وأضاف جريس، فى لقائه مع الإعلامى «معتز الدمرداش» فى برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أنه بعد شرائه دبلتين لخطبة الفنانة سناء جميل أخبرها أن هناك إجراءً آخر لا بد من انتظاره لاستكمال مراسم الزواج وهو أن يعلن إسلامه وينتظر الحصول على مستند رسمى للزواج منها، مضيفا أن الفنانة سناء جميل ردت عليه قائلة: "وتشهر إسلامك ليه.. أنا أصلا مسيحية".

وأوضح أنها صممت على عقد الزواج في الكنيسة حتى اكتشف انها على نفس الطائفة الأرثوذكسية التي تجمعهما دون أن يعلم من ذلك شيء قبل أن يرتبط بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاتها .. قصة نفور شقيقة زبيدة ثروت من التمثيل

في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

حدث ليلا .. تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر.. قرار مصري بإعلان 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية.. الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي لأقل من موسمين

فى ذكرى رحيلهما.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وسناء جميل

حكايات من زمن فات.. أسرار تجسيد محمود المليجي مشهد وفاته أمام الكاميرا وزاوجه السري من سناء يونس

ترشيحاتنا

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

قصة السيارة التي هرب بها عادل إمام في «احترس من الخط».. صور

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور