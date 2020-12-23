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أخبار العالم

رئيسة وزراء اسكتلندا تعتذر بعد خرق قواعد كورونا وخلع الكمامة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
رئيسة الوزراء الاسكتلندية
رئيسة الوزراء الاسكتلندية
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شيماء مصطفى
اعتذرت رئيسة الوزراء الاسكتلندرية نيكولا ستورجون، بعد أن شاهدها البعض في إحدى الحانات وهي غير مرتدية قناعا للوجه، وتنتهك القواعد الاحترازية لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعدما دعت باستمرار إلى أهمية تغطية الوجه بالكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تصوير ستورجن، 50 عامًا، وهي تتحدث مع 3 نساء في إحدى الحانات الأسبوع الماضي بإدنبرة، بدون ارتداء قناع على وجهها، لكنها كانت تقف على مسافة.


ووفقًا للوائح في اسكتلندا، تعد الأقنعة والكمامات على الوجه إلزامية للعملاء والموظفين عند الدخول والخروج والتحرك في أماكن الضيافة، ويمكن تغريم أولئك الذين يخالفون هذه القواعد حتى 60 جنيهًا إسترلينيًا.


كما نشرت صحيفة "ذا سكوتيش صن"، أمس الثلاثاء، صورا لها بدون قناع الوجه الذي ترتديه عادة، أثناء تشييع جنازة موظف حكومي اسكتلندي توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا.


وفور توجيه الانتقادات لها ومطالبتها بالاستقالة لخرقها القواعد، خرجت ستورجون تعتذر للمواطنين، وقالت: "يوم الجمعة الماضي، أثناء حضور جنازة، خلعت قناعي لفترة وجيزة.. كان هذا خطأ غبيًا وأنا آسفة حقًا".


وأضافت: "أتحدث كل يوم عن أهمية الأقنعة، لذلك لن أقدم أي أعذار.. كنت مخطئة وأوبخ نفسي وعلي الاعتذار وتقديم أسفي".


وعلق متحدث باسم حزب المحافظين الاسكتلنديين على الأمر قائلا: "خطأ فادح أي فرد عادي من الجمهور لن يفلت منه. لا يمكن أن تكون هناك قاعدة واحدة لنيكولا ستورجون وأخرى لأي شخص آخر".
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