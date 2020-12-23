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أخبار العالم

تفاقم أزمة البريكست.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض التوقيع على أي اتفاق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق "بريكست" يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة.


ولا تزال الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" من المملكة المتحدة، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن أملها أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.


وقال وزير بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن والاتحاد الأوروبي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق تجاري بشأن الخروج من التكتل، حيث لا تزال هناك قضايا خطيرة دون حل تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوقيع على اتفاق.


وقبل ثمانية أيام فقط من خروج المملكة المتحدة إلى المجهول من خلال الانطلاق بعيدًا عن فلك الاتحاد الأوروبي، لم يتم إبرام أي اتفاق تجاري حتى الآن على الرغم من وجود مجموعة من الإشارات المتضاربة توضح بشكل مختلف أن الصفقة وشيكة أو أن المحادثات ما زالت بعيدة.


من جانبه، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أمس الثلاثاء، قبل لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يتخذ "دفعة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، رغم استمرار الخلافات العميقة بشأن حقوق الصيد.


فيما قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك لشبكة "سكاي نيوز" وسط تكهنات في لندن بإمكانية الإعلان عن صفقة اليوم، الأربعاء: "ما زلت متفائلا بشكل معقول ولكن ليس هناك أنباء عن الأمر".
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