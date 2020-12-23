رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة يجتمع مع شوقي غريب.. غدا

يعقد غدا الخميس المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة من اجل الاستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل.





وأكد شوقي غريب على أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019.





وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية.





وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أكد أنه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.





ويستعد منتخبنا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال أجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.





وأضاف المدير الفني أنه تحدث اليوم مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.



