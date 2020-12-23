ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة يجتمع مع شوقي غريب.. غدا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
يسرى غازى
يعقد غدا الخميس المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة من اجل الاستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل.

وأكد شوقي غريب على أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي  وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019.

وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أكد أنه ستجمعه جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقب عودته من الخارج لزيارة أسرته وذلك لمناقشة احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. 

ويستعد منتخبنا لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية خلال أجندة شهر مارس المقبل بمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وأضاف  المدير الفني أنه  تحدث اليوم مع المهندس أحمد مجاهد تليفونيا للتنسيق فيما هو قادم بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.

وأبدى حسام البدرى ارتياحه الكبير لحرص رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة علي دعم المنتخب الوطني وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي يبحث ترتيبات معسكره المقبل

تفاصيل معسكر المنتخب الأولمبي وخطة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكرا مفتوحا.. وشوقي غريب يتحدث عن ضم محمد صلاح ..فيديو

المنتخب الأولمبي يقدم موعد تدريبه غدا بسبب لقاء الزمالك والرجاء

بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

بعد قرار فيفا.. ننشر 6 قرارات صادرة من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

مع أغلي شخص.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام

في البحر.. درة تشارك متابعيها بصورة مع زوجها

استشارى تغذية: الشاى الأخضر أخطر على الصحة من الأحمر .. فيديو

تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

Advertisements

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

طاهر بديلًا لـ أفشة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري الأبطال

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور