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برلمان

بعد أزمة البطاطس الأخيرة.. نائب "المصري الديمقراطي" يقترح تشريعًا للزراعات التجميعية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
التقي النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي، الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، أمس، في لقاء تعارفي وتقديم بعض الطلبات الخاصة بمواطني محافظة الدقهلية. 

وبحسب بيان، الأربعاء، تم خلال اللقاء مناقشة الأزمة الحالية التي يواجهها مزارعي البطاطس نتيجة انهيار أسعار البطاطس والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين هذا العام. 

وطرح النائب إمكانية عودة نظام الدورة الزراعية للتحكم في عوامل العرض والطلب للمحاصيل الزراعية وتجنب أثر زيادة العرض علي الطلب في بعض المواسم وما ينتج عنه من خسائر فادحة للفلاح فوق ما يعانيه أصلا من مشاكل. 

وتطرق عضو مجلس الشيوخ، المناقشة إلي فكرة الزراعات التجميعية كبديل لنظام الدورة الزراعية التي تمت تجربتها في بعض مناطق الصعيد وتقوم على زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضي ووزارة الزراعة، ويساعد ذلك الفلاحين على الاستغلال الأمثل للأراضي وتحقيق اقتصاديات أفضل للفلاح. 

وعرض سامى، على الوزير إمكانية تبني الحزب المصري الديمقراطي دراسة إصدار تشريع من خلال نوابه في مجلسي الشيوخ والنواب يقنن موضوع الزراعات التجميعية أو حتى عودة نظام الدورة الزراعية بعد القيام الحوارات المجتمعية اللازمة. 

وتطرقت المناقشة مع وزير الزراعة لأهمية هذا التشريع لمواجهة العديد من العوامل السلبية التي تؤثر علي الفلاح المصري نتيجة تفتيت الملكية الزراعية. 

وأشار سامي إلى أن تبني تجربة الزراعة التجميعية أو عودة العمل بالدورة الزراعية سيساهم بشكل كبير في تحسين اقتصاديات المزارعين، وكذلك تقليل هدر مياه الري الناتج عن زراعة محاصيل مختلفة في مساحات صغيرة دون تنسيق بين المزارعين.

وأكد النائب في نهاية اللقاء أن لديه العديد من الملفات التي سيجري عرضها في لقاءات أخري مع الوزير، وفقًا لأجندة الحزب الذي يعطي أولوية في برامجه للعامل والفلاح. 
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