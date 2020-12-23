ممارسة الحياة اليومية أبرزها.. تعرف على أشكال الدعم النفسي لمرضى كورونا

قال الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسي والمحاضر الدولى، إن فيروس كورونا يعتبر معاناة للبشرية كلها، مشيرا إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ البشرية التى تعيش فيها تجربة صعبة.





وأضاف "ماجد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه يجب عدم الذعر من فيروس كورونا، ولكن هناك داعى للحذر، موضحا أنه منذ أول ظهور لـ كورونا حتى تلك اللحظة كان هناك الكثير من الإصابات والوفيات، مما أثر نفسيا على الإنسان.





وتابع أن كورونا جعلت الإنسان يشعر القلق والتوتر والوسواس القهرى وتزايد معاناة المرضى وساهم الفيروس فى ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والمواد المخدرة للتغلب على مشاعر القلق، متابعا أن تعاملات الحكومة مع الوباء جيد جدا.





وأكد أن هناك نوعين من الدعم النفسي لمصاب كورونا، إما عن طريق وسائل التواصل وأرقام الهاتف، أو الدعم النفسي المباشر فى نزول الأطباء النفسيين للمستشفيات الخاصة بالعزل أو التى يوجد بها إصابات كورونا لتقديم الدعم النفسي للمريض أثناء العلاج.





وأشار إلى أنه يجب دعم مرضى فيروس كورونا بالشكل الدائم للمساهمة فى رفع حالتهم المعنوية و لصحتهم، كما أنه يجب رفع المناعة النفسية له، عن طريق تصفحه أخبار كورونا مرة واحدة فقط فى اليوم ولمدة 10 دقائق ومن مصدر موثوق به ومحاولة ممارسة الحياة الروتينية اليومية مثلما كانت قبل كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الشعور بالأمان.



