البحرين.. إقبال كبير من الطواقم الطبية على تلقي لقاح كورونا

أكد رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة البحرينية، الدكتور عادل الصياد، أن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الكوادر الطبية والصحية على أخذ لقاح كورونا.





ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أشار الصياد إلى أن اللقاح المستخدم والمتاح حاليا هو اللقاح نفسه الذي تم أخذه خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شارك فيها 7700 متطوع من البحرين حيث لم تسجل هناك أي مضاعفات.





وأضاف أن جميع الكوادر الطبية في البحرين الذين تلقوا اللقاح تكونت لديهم أجسامًا مضادة للفيروس، مما يعني نجاح اللقاح في الوقاية من هذه الجائحة.





وأشار استشاري الوبائيات والصحة العامة إلى أن مملكة البحرين وضعت الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من مخاطر ومضاعفات فيروس كورونا على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد والطاقات والبرامج الوقائية الممكنة من أجل تعزيز سبل التصدي لهذه الجائحة بالشكل المطلوب.





ودعا الصياد المواطنين إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الجانب.



