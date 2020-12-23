أمن القاهرة تواصل حملات الكشف على السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة حملات الأمنية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة .





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية قد واصلوا توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور باشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء محمود عبد الرازق مدير المرور المركزى ، وذلك بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.





وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – بورسعيد – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – قنا – الأقصر ) عن فحص (886) حالة بين السائقين ، تبين إيجابية (61) حالة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.