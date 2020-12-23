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رياضة

نورا سمير تدير ودية منتخب النسائية ولبنان تحكيميا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة مصر ولبنان الودية للكرة النسائية دون الـ20 عام المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

ويستعد منتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمونديال.

جاء الطاقم التحكيمي للقاء الودي بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره اللبناني على النحو التالي: نورا سمير  حكم ساحة، وهنادي إبراهيم مساعد أول وجمالات محمد مساعد ثاني فيما جاءت آية خالد عنتر حكم رابع.

وتقام المباراة علي ملعب اتحاد الشرطة في الواحدة ظهرا والمباراة منقولة علي الهواء مباشرة علي قناة أون تايم سبورت 2.

ويلتقى اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة أحمد رمضان نظيره اللبناني فى أولى اللقاءات الودية الدولية لفراعنة النسائية ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

ويخوض منتخب فراعنة النسائية وتم مباراته الودية الأولى أمام لبنان على ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

كان منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني أدى مرانه الأخير ضمن معسكره المغلق استعدادا  لمواجهة منتخب لبنان اليوم الأربعاء في المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وعقب المران ألقي أحمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة  فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في مباراة اليوم وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء.

كما أدى منتخب لبنان مرانه تحت قيادة هاغوب ديمرجيانالمدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري.

ويستعد منتخب لبنان لخوض تصفيات بطولة  الأمم الآسيوية وبطولة غرب آسيا.
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