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أخبار البلد

الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.


ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارًا من 1/1/2021، وذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظًا على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.


كما وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة"، في 5 مدن عالمية، خلال الفترة التي تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دي يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.
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