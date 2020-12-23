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فن

إلهام شاهين: تكريمي من مهرجان المسرح بنقابة المهن التمثيلية "شرف كبير"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور جديدة لها أثناء تكريمها من "مهرجان المسرح"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر إلهام شاهين في الصور معتلية خشبة المسرح ممسكة بجائزتها بجانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، تاركة شعرها ذهبي اللون على أكتافها.

 

وعلقت إلهام شاهين علي الصور قائلة: " شرف كبير لى تكريمى من مهرجان المسرح الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف ذكى أخى وصديقي وزميلي الذى أعتز به جدا .. و أعتز بإنتمائى لنقابتنا و لمهنة الفن الإنسانيه الرائعه .. و إنتمائى لأكاديمية الفنون .. هذا الصرح الثقافى الفنى العظيم مبروك عليكم جميعا نجاح الدورة الخامسه للمهرجان .. و الحقيقه شاهدت العرض الجميل المواهب رائعه .. أتمنى لكم مستقبل مشرق تستحقوه .. تحياتى و حبى و إحترامى لكم جميعا".

 

وجائت التعليقات من قبل متابعيها كالأتي:

 

ألف مبروك يا نجمة مصر – الله يسعدك ديما – يارب ديما في تفوق

 

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي فى دورته الخامسة الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وذلك  فى حفل الختام الذي أقيم اليوم، وحرص المهرجان على عرض فيلم عن أبرز أعمال الفنانة.


وعلى الجانب الآخر كانت قد أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، أنه سيتم طرح فيلمها الجديد "حظر تجول" بدور العرض السينمائي يوم 30 ديسمبر الجاري.


ونشرت إلهام شاهين بوستر الفيلم وعلقت قائلة: "فيلم حظر تجول ابتداء من الأربعاء 30 ديسمبر في جميع دور العرض".


وكانت الفنانة إلهام شاهين، فازت بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

 

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