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ثقافة

الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:02 م
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح
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ايمن محمود
نظمت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع مديرية  الأوقاف  والكنيسة   والتربية والتعليم محاضرة توعوية بمكتبة مصر العامة للوقاية من كورونا بحضور الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة و الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف.

تم خلال اللقاء الاستعداد والتوعية بالموجة الثانية لفيروس كورونا والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.


كما تم تقديم  الشكر والتقدير والدعم للجيش الأبيض  على جهود منظومة الصحة فى مواجهة الفيروس، وكذلك التأكيد على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية لدى أفراد المجتمع  خاصة التجمعات وذلك لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ووجه محافظ مطروح  بتكثيف  جميع الجهات المعنية بجهود التوعية  للمواطنين  حفاظا على سلامتهم  من انتشار فيروس كورونا المستجد

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماع  الحكومة برئاسته، اليوم الاربعاء مشددا على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بمنتهى الحزم  والغاء  الاحتفالات في رأس السنة.

وشدد على مواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء لوزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومتابعة الإلتزام بهذا الامر، لافتأً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

و عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرأً حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.
الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح
الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح
الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح
الوقاية من كورونا ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح
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